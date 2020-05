’Supermarkten zijn laks met coronaregels’

Waar ik op doel, zijn de per persoon verplichte karretjes. Elke klant moet een karretje nemen en dus aanraken. Vervolgens pakken zij allerlei verpakkingen van eetbare goederen. Deze worden thuis bij het maken van het eten, opnieuw aangeraakt. Als de karretjes schoon zouden zijn, is dit geen probleem. Echter is dit niet het geval.

Winkels als Aldi en Lidl maken de karretjes uberhaupt niet schoon. Dirk en Vomar maken vaak, maar niet altijd (goed) schoon. Als het al gebeurt gaat er supersnel een lapje over de bovenkant van het karretje. Zij- en onderkanten, en die handige omhoogstaande handvatten worden vaak gewoon overgeslagen. Ik kan niet weigeren zo een vies karretje te nemen, want het is verplicht.

Moet ik dan al mijn boodschappen na het boodschappen doen weer grondig reinigen? Waarom zijn supermarkten niet eens bereid om hier iemand op te zetten die dit gewoon goed doet? Ik vind dat supermarkten best wel eens wat meer kunnen doen in deze crisis. Waar de andere sectoren, zoals de horeca, rake klappen krijgen, doen de supermarkten het zogenaamd prima. Hier mag best wat meer aandacht aan worden besteed.

Wessel