’Laptops zijn voor thuis’

Maar ja daar heerst de cultuur dat je vooral niet iets van leerlingen mag vragen waar ze geen zin in hebben. En jongeren vinden lezen niet leuk ze kijken liever filmpjes. Dat gaat overigens samen met gebruik van laptops. Jongeren typen liever dan schrijven. Lezen en schrijven staan ook voor vaardigheden en leerprocessen die zo verloren gaan. School en privé zouden hier moeten worden gescheiden. Op school lezen en schrijven om de vaardigheden niet te verkeren en in de vrije tijd filmpjes kijken en op laptops werken. Het eigenlijke probleem is dat leerkrachten blij zijn van die boekenlijsten af te zijn omdat ze dat zelf ook veel tijd koste.

B. van Dam