’Eerst de IS-kinderen, en dan volgt de rest...’

De IS-strijders zelf waren ook nog maar kinderen en hebben wel de keuze gemaakt om met IS in zee te gaan, ook de vrouwen zijn vrijwillig meegegaan en worden dus nu weer beloond, terwijl hier genoeg mensen zijn die ook geholpen moeten worden.

In de eerste berichtgeving over het terughalen van IS-kinderen las ik steeds dat het twee weeskinderen tussen de 2 en 4 jaar waren die teruggehaald zouden worden. Daar zal het niet bij blijven. Eerst de kinderen en dan mogen de ouders natuurlijk ook terugkomen want het is onmenselijk om de ouders niet bij de kinderen te laten. Toch hebben deze ouders er doelbewust voor gekozen om zich bij IS aan te sluiten. Er is een gezegde, dat je na een fout te hebben gemaakt op de blaren moet zitten.

Nu worden zij binnengehaald, ondergebracht en beschermd. Het gaat om mensen die er geen moeite mee hebben andere mensen te doden, de kinderen zijn deze beelden zijn grootgebracht, wat door de ouders werd schoongepraat dat dit noodzakelijk was voor hun geloof enzovoorts. Het is er met de paplepel ingegoten. Het gebeurt steeds stiekem en komt pas aan het licht als deze mensen hier al zijn. Wij worden gewoon voor het blok gezet.

K. van der Bos