Uitslag stelling: ’Zorgen om schoolopening’

Deze stellingvoorstanders uiten hevige kritiek op de huidige vaccinatiecampagne. Zo stelt één van hen: „Docenten, ziekenhuispersoneel, verzorgenden, huisartsen, politie, brandweer. Wat mij betreft worden deze beroepsgroepen als eersten ingeënt. Wat heeft het voor nut om ’zwakkeren’ in te enten als degenen die hen moeten verzorgen of zelfs redden, ziek in bed liggen? Eigenlijk zijn docenten ook een soort zorgverleners en vallen onder de eerst in te enten groep.”

Daarnaast zijn deelnemers uit deze beroepsgroepen bang dat de voorgestelde maatregelen - sneltesten, quarantaine en afstand houden - slechts beperkt werken. Een 64-jarige juf uit haar grote zorgen: „Ik sta zelf fysiek voor de klas, vmbo leerjaar drie en vier. Beroepsgerichte vakken gaan gewoon door. Kleinere groepen is oké, echter de leerlingen houden zich niet aan de regels. En als om de haverklap klassen naar huis worden gestuurd om in quarantaine te gaan, is het geen doen. Het voelt als een soort Russisch roulette dit. Daar komt nog bij dat door ventileren de temperatuur in het lokaal slechts 17,3 graden is.”

Het OMT deelde eerder mee dat de Britse coronavariant geen groter gevaar voor de kinderen vormt dan het traditionele coronavirus. De meeste respondenten geloven dat met de openstelling van de basisscholen en de kinderopvang het aantal besmettingen er snel zal oplopen, zeker gezien de besmettelijkere varianten die nu rondwaren in Nederland.

En de uitspraak van onderwijsminister Arie Slob dat juffen en meesters gemiddeld minder vaak worden besmet dan andere contactgroepen doet niets af aan de zorgen en angsten die leven onder leraren. „Leerkrachten worden blootgesteld aan een te groot risico ziek te worden. Ze zullen vaak getest moeten worden, dat geeft spanning en stress. Steeds vijf dagen in quarantaine gaan met de hele klas geeft meer onrust dan thuisonderwijs geven”, benadrukt een deelnemer uit het onderwijsveld.

Dat de basisscholen en kinderopvang toch weer open gaan is volgens de meesten te danken aan een lobby van 50 organisaties, waaronder waaronder UNICEF, Jantje Beton en De Nederlandse GGZ. Zij riepen het kabinet op om de belangen van kinderen centraal te stellen.

Velen zijn zich bewust van een leerachterstand bij scholieren als gevolg van de scholensluitingen maar zij denken dat dit binnen afzienbare tijd weer ingehaald kan worden. Sommigen bepleiten bijvoorbeeld het inkorten of overslaan van schoolvakanties om dit bereiken. Daarnaast achten zij het lerarenkorps professioneel genoeg om de leervertraging op te lossen.

Toch is ook een grote groep (43 procent) tegen vaccinatievoorrang voor juffen en meesters. Zij ergeren zich eraan dat er steeds groepen opstaan die als eersten willen worden ingeënt. „De Gezondheidsraad moet de volgorde bepalen, niet elke willekeurige groep die zich belangrijker vindt dan de rest”, klinkt het. En: „De zoveelste groep die voorrang wil, waardoor kwetsbaren verder achterop raken met het risico op ziekenhuisopname en overlijden.”