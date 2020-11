De Amerikaanse tweespalt is nog niet voorbij

De democratie in Amerika is in onstuimig weer terechtgekomen. Dit kan tot een gevaarlijke situatie leiden. Om dat te voorkomen wordt de democratie omheind met een constitutie. De oprichters van Amerika wilden niet een sterke centrale staat. De staten in Amerika zijn in de regel zelfstandige gebieden met hun eigen parlementen, presidenten (gouverneurs) en rechterlijke organisaties. Dit constitutionele bestel is bedacht om een greep naar de macht door een despotische koning of president te voorkomen.