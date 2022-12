’Alarm om infrastructuur’

Het betreft tunnels, bruggen, aquaducten, viaducten, sluizen, waterkeringen, leidingen en rioleringen. De oorzaak is het doorroesten van het (beton)staal, houtverrotting, slijtage, verpulvering, lekkage etc. De eerste signalen zijn er al bij een brug in de A12, de sluizen in de Afsluitdijk en de kades in Amsterdam). Deze taak is qua techniek, biljoenen kostende bedragen, verkeersproblematiek, benodigde menskracht en bouwstoffen, zo een onnoemlijk grote opgave dat het schier onmogelijk zal zijn dit op te lossen. Hoog tijd dat de politieke leiders snel wakker worden!

Alex Visser, Drachten