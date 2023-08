Betonbatterij geniaal

Niets anders dan een hijskraan met betonblokken. Bij het dalen van de blokken wordt via dynamo’s stroom opgewekt. Een tweede versie, de EVx, huist in een groot vierkant gebouw dat misschien zelfs ondergronds kan. Geen lithium (batterijen) en geen plutonium of uranium (kerncentrales) meer nodig. Dus wat let ons, op grote schaal bouwen en inzetten.

John Dijkhoorn, Delft