’Eurlings weer onder de pannen’

De oud-minister van Verkeer en Waterstaat is na zijn gedwongen vertrek bij KLM in 2014 vanwege zijn disfunctioneren en bij het Internationaal Olympisch Comité vanwege zijn losse handjes, in dienst getreden bij luchtvaartdienstverlener Tairs. Als ceo! De leiding zegt hem te hebben aangenomen omdat hij een aardige vent is én een hele mooie man is. Maar een gezegde luidt: van een mooie tafel kun je niet eten.

Jan Muijs, Tilburg