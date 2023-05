Ik naar Foenix kringloop in Apeldoorn alwaar een kundige man mijn stofzuiger zo weer in orde had gemaakt. Wat een goed initiatief dat er mensen zijn die dit doen en ook nog gratis. Er werd alleen een kleine bijdrage voor de filter gerekend. Hulde voor Foenix! Mijn dag was weer goed!

Anna M. Mars,

Apeldoorn

