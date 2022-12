’Rutte meester in manipuleren’

Hij doet weer uitspraken die hij niet of nauwelijks hard kan maken. Roemt zichzelf om de Turkijedeal die hij, met de ’wir schaffen dass’ uitspraak van Merkel, tot een succes bestempelt. Nou, het tegendeel is waar. De asielinstroom is ondanks deze deal fors toegenomen. Daar hoeft hij echt niet trots op te zijn.

Zijn historie zal hem blijven achtervolgen. Heel veel aandacht voor Europa en de rest van de wereld en nagenoeg geen aandacht voor Nederland met zijn crises, die onder zijn leiderschap zijn veroorzaakt. Met name de negatieve elementen, en dat zijn er veel, zullen de kiezers hopelijk niet vergeten. Hij is een meester in het manipuleren en bespelen van de media.

De verkiezingen in mnaart a.s. gaan ons leren of Mark Rutte volgend jaar nog in het zadel blijft zitten.

Joost Dirckx, Weert