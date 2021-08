’Straatintimidatie nu aanpakken’

Kamerlid Ingrid Michon wil straatintimidatie strafbaar stellen. Daar is natuurlijk niets mis mee ware het niet dat eerdere pogingen in Amsterdam en Rotterdam strandden door een onwillige burgemeester Halsema die niet wil handhaven en de rechtbank die burgemeester Auboutaleb van Rotterdam terugfloot vanwege het sisverbod.

In februari 2020 verklaarde minister van Rechtsbescherming Sander Dekker in het programma OP1 dat hij de wet wilde uitbreiden met het strafbaar stellen van straatintimidatie. We zijn ondertussen al weer 1,5 jaar verder en er is nog geen spoor van een nieuwe wet. Het zoveelste voorbeeld van een uiterst discutabele en niet uit te leggen prioriteitsstelling die de Haagse politiek steeds vaker kenmerkt.

Jan Pronk, Beverwijk