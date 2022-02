Uitslag stelling: ’2G-project moet van tafel’

Volgens zorgminister Ernst Kuipers is het verschil tussen 2G (gevaccineerd of genezen van corona) en 3G (gevaccineerd, genezen of getest) zodanig klein dat er geen reden is om deze vergaande maatregel nu in te voeren. Meer dan de helft van de stemmers denkt dit ook. „Het geeft een vals gevoel van veiligheid, omdat het huidige vaccin nooit tegen alle varianten beschermt”, reageert een stemmer. Menig stemmer denkt er net zo over: „Het geeft schijnveiligheid. omicron besmet iedereen: gevaccineerd en ongevaccineerd. Het virus muteert constant. Het huidige vaccin heeft slechts een deeltje van het virus in zich en is al te oud om de huidige variant te bestrijden.”

Ruim driekwart van de stemmers denkt dat uitsluiting van ongevaccineerden op bepaalde plekken door een eventueel 2G-beleid voornamelijk voor nog meer tweedeling in de maatschappij zal zorgen. „2G levert niets anders op dan een tweedeling, het zal burgers nog meer tegen elkaar op zetten, pure discriminatie van ongevaccineerden. Ook van degenen die niet gevaccineerd mogen en kunnen worden wegens medische redenen”, vindt een stemmer.

Sommige respondenten zijn minder stellig en zouden graag zien dat we 2G ‘paraat’ hebben indien nodig: „Je moet het niet invoeren maar voorbereid zijn om het in te voeren mocht het nog verder uit de hand lopen”. Die tweedeling is er namelijk al, vindt deze stemmer: „Mensen die niet geholpen worden, behandelingen en operaties die zijn uitgesteld. Niet de ongevaccineerden worden buitengesloten, die krijgen toch voorrang als ze ziek worden van corona, ook dat zorgt voor tweedeling.”

Een ander vindt het wat laat om hier nu mee te komen. „Met omicron heb je er zo een G’tje bij , gevaccineerd of niet, iedereen krijgt het toch”, luidt een reactie. Een andere stemmer vindt het wat laat voor zo’n drastische maatregel: „Het is mosterd na de maaltijd. Het rendement van 2G is zo laag dat je er maar beter helemaal mee kunt stoppen. Laten we gewoon Denemarken volgen!”

Meer dan driekwart van de stemmers is het met dit laatste punt eens. We zouden beter het voorbeeld kunnen nemen aan landen als Denemarken en alles weer helemaal opengooien ondanks de hoge besmettingscijfers. „Het wordt hoog tijd om Denemarken te volgen en alles open te gooien. Wie zich ziek voelt blijft thuis en anders gewoon werken en doen waar je zin in hebt.”

Of de regering hier gehoor aan zal geven, daar twijfelen de stemmers over. 45 procent denkt dat het kabinet bij het volgende ‘weegmoment’ rond corona zal besluiten om alles weer helemaal open te gooien.

Volgens een kwart heeft het invoeren van 2G wel degelijk een functie, al is dat alleen al het uitoefenen van druk op de ongevaccineerden. „Wel 2G, omdat ongevaccineerden nu alles tegenhouden en anders niemand zich straks meer laat vaccineren”, zegt een stemmer. Een ander bevestigt dit: „Ik heb mij volledig laten vaccineren en heb het gevoel dat het overbodig is geweest. Ongevaccineerden mogen ook overal heen. Ik laat mij om die reden dus niet meer vaccineren”.