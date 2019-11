Verbijsterd om Stint-afloop

Een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad spreekt over het ’bewust’ negeren van wet- en regelgeving door de RWD en andere ambtenaren van diverse instanties. In 2011 was het al bekend dat de Stint hergekeurd zou moeten worden en dat de remweg te lang was. Hoe kan dit worden afgedaan met welgemeende excuses van de minister die zelf ook ernstige fouten heeft gemaakt? Als de verantwoordelijken de verplichte wetgeving en keuringen hadden gedaan had dit nooit kunnen gebeuren. Het kan toch niet zo zijn dat het verlies van vier kinderen afgedaan wordt met een excuus?

H. Deugd