’Straf moordenaar veel te laag’

De straf - je kunt het bijna niet geloven - 6 jaar gevangenisstraf en hij moet zijn kinderen 77.000 euro schadevergoeding betalen. Hoe dan, vraag ik me af. En waarvan? Ja, maar hij krijgt toch ook nog tbs met dwangverpleging, hoor ik U zeggen omdat iemand heeft vastgesteld, dat hij een 'ziekelijke storing van zijn geestvermogens' had toen hij het delict pleegde? Maar dat stelt tegenwoordig maar weinig voor. Voordat hij zijn straf heeft uitgezeten wordt meestal al aangevangen met het tbs-traject en je moet er niet verbaasd over zijn dat je hem na een paar jaar al met proefverlof kunt tegen komen. Zo werkt dat nu eenmaal in dit land. Of er dan in dit geval ook 'recht' is gedaan waag ik toch te betwijfelen.

Jan Muijs, Tilburg