Uitslag stelling: Vrees voor privacyschending

Sommige stemmers spreken over ’Big Brother’, maar dan via de bankrekening. ,,Je kunt straks geen brood meer kopen zonder medeweten van de overheid.”

Veel stemmers reageren dan ook verbolgen op de plannen, maar er zijn ook voorstanders. ,,Men zal versteld staan van hoeveel geld wordt witgewassen en naar terroristische organisaties gaat. En hoeveel zwart geld er heen- en weer gaat zonder dat daar een cent belasting over wordt betaald.”

Minister Kaag van Financiën is een wet aan het maken in het kader waarvan vijf grote banken transacties boven de 100 euro kunnen monitoren. In een eerder stadium kreeg de wet kritiek van de Raad van State om dat de privacy niet op orde was. Financiën en de banken gingen daarop weer aan de tekentafel.

Stemmers hebben er nog steeds geen vertrouwen in. Een respondent: ,,Je koopt een paar schoenen online en je bent meteen verdachte.” Iemand anders: ,,Dit gaat niet om terrorismebestrijding, maar om het bespieden van de eigen bevolking.” Een respondent tenslotte: ,,Wat ik doe met mijn geld, daar heeft de overheid helemaal niets mee te maken.”

Ook is er kritiek vanuit de Tweede Kamer. Zo zouden sommige Kamerleden het bedrag van 100 euro veel te laag vinden als grens om witwassers uit de data te kunnen vissen. Een reactie: ,,As je denkt dat je hiermee crimineel geld en terrorismefinanciering kunt filteren, dan ben je niet goed wijs.” Een deelnemer: ,,Met wie gaan ze al die data monitoren, met een stel kabouters?” En een andere stemmer meent: ,,Je kunt op je klompen al aanvoelen dat dit soort controles niet werken. Kijk maar naar de toeslagenaffaire. Daar werden ook onschuldige mensen schuldig bevonden.”

Een overgrote meerderheid vindt dan ook dat het te monitoren bedrag omhoog zal moeten. De meeste respondenten vinden dat dit bedrag het honderdvoudige -10.000 euro- moet zijn.

Een ander kritiekpunt is dat maar vijf banken meedoen aan deze witwaswet. Bijna niemand van de respondenten denkt daarom dat deze wet effectief zal zijn. Een reactie: ,,Het enige gevolg is dat banken voor het uitvoeren van deze regelingen de klanten geld in rekening gaan brengen.” Een andere criticus stelt: ,,Banken kunnen de huidige witwasregelgeving al niet meer bolwerken. Laat staan wat er gebeurt als dit ingaat.” Een ander oppert: ,,Het zou uitvoerbaar kunnen zijn met de inzet van kunstmatige intelligentie. Maar dan nog ligt privacyschending op de loer.”

Respondenten hebben sowieso weinig tot geen vertrouwen in de nieuwe wet. Slechts een minderheid van de deelnemers denkt dat na het verzamelen van de bankgegevens het makkelijk wordt om criminele organisaties op te sporen. Een stemmer meent: ,,Terroristen en witwassers weten allemaal de sluipwegen voor hun geld en kunnen mensen betalen die dit voor ze kunnen regelen.”

Bijna alle respondenten denken dat criminelen en terroristen gemakkelijk andere manieren gaan vinden om hun activiteiten te financieren.