’Vooraf testen bij vliegreis’

Er is in Europa jammer genoeg geen eenstemmigheid met betrekking tot reisadviezen voor vliegreizen. Het is duidelijk dat vaccinatie tegen Covid 19 beschermt tegen ernstig ziek worden. Het is echter een misvatting om aan te nemen dat gevaccineerden geen risico meer vormen; gevaccineerden kunnen wel degelijk Covid 19 krijgen en doorgeven (besmettelijk zijn). Ongemerkt kunnen zij dan andere gevaccineerden besmetten.

De mate van bescherming na een vaccinatie neemt ook af in de tijd.

In Engeland zien we dat in de leeftijd tussen 30 en 40 jaar er meer besmettingen zijn bij gevaccineerden dan bij niet gevaccineerden, dat zal misschien over enkele maanden in Nederland ook het geval zijn. De QR-code kan daar helaas niets aan veranderen.

Iedereen voorafgaand aan de vlucht op het vliegveld testen als hij/zij wil gaan vliegen biedt een betere bescherming, hoewel deze ook niet waterdicht is.

Fred Eggink, Boxmeer