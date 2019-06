Opgeruimd staat netjes, hoorde Geert Wilders

Eind mei 2002 wandelde Geert Wilders samen met collega Frans Weekers naar de parkeergarage van de Tweede Kamer. Ze moesten het parlement verlaten, omdat hun VVD de verkiezingen had verloren en ze niet gekozen waren. En dus liep een verdrietige Wilders met wat persoonlijke spullen en zijn kleine tv in de armen naar zijn auto. In de garage kwamen ze nog een inmiddels gevallen journalist tegen. „Opgeruimd staat netjes”, sneerde de man in het voorbijgaan.