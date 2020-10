’Ouderenuurtjes supermarkt onacceptabel’

Ouderen kunnen in verband met de coronacrisis van 07.00 tot 08.00 uur of van 21.00 tot 22.00 uur boodschappen gaan doen in de supermarkt. Zij moeten dus of al heel vroeg om 06.00 uur het bed uit om zich aan te kleden, te wassen, etc. Of ze moeten in het donker ’s avonds, eventueel met hun rollator, naar de winkel. Wie verzint nou zoiets?

L. Boelaars-Schipper, Purmerend