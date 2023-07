’Afkopen schuldgevoel zal weinig veranderen’

Na de als historisch geziene (en wellicht louterend werkende) excuses van de koning voor de Trans-Atlantische slavernij klinkt vanuit vertegenwoordigers van nazaten – naast de roep om (nog) meer bewustwording over de slavernij en opschoning van de Nederlandse taal – de eis tot herstelbetalingen, bijvoorbeeld via herstelfondsen of schuldsanering voor Suriname.

