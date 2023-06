’Eisen stellen aan nieuwkomers’

Bekijk ook: Extra arbeidsmigratie ontneemt werkgevers elke prikkel om hun mensen beter te betalen

Maar de verantwoordelijke minister van Gennip vindt het rekruteren van vakmensen onbespreekbaar, schermt met bezwaren uit de Tweede Kamer en het gebrek aan woningen. Maar ondertussen stromen de azc’s wel vol met mensen die zomaar onze grens overlopen en waarvoor de problemen ten opzichte van huisvesting blijkbaar geen rol spelen maar die dus wel zorgen voor meer vraag in de bouw en zorg. Het wordt hoog nodig tijd dat we eisen gaan stellen aan mensen die hier om wat voor reden dan ook naar toe willen komen. Er zal een bijdrage geleverd moeten worden want op deze manier loopt alles vast en kunnen we de problemen al lang niet meer aan.

Jan Pronk, Beverwijk