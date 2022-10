Prijs Qatar regelrecht ’t graf in, Oranje-fans

Sport

Gemengde estafetteploeg nu al zeker van WK Atletiek

Omdat de wereldkampioenschappen estafette op 13 en 14 mei 2023 in het Chinese Guangzhou vanwege aanhoudende coronaperikelen zijn uitgesteld naar 2025, is de gemengde estafette 4x400 meter nu al zeker van deelname aan de WK atletiek in Boedapest.