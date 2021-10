Premium Het beste van De Telegraaf

Gebakken lucht met een luchtje

Door Marcel Peereboom Voller

Geld verdienen met gebakken lucht is een vak apart, al is in feite maar één talent echt onontbeerlijk: schaamteloosheid. Een gebakkenluchtverkoper moet er geen enkel probleem mee hebben als zijn reputatie zo nu en dan schade oploopt.