Uitslag stelling: ’Prostitutie van alle tijden’

Een respondent verwoordt het zo: „Prostituee is niet voor niks het oudste beroep ter wereld. In elk land komt het voor en het zal er ook altijd blijven ongeacht welke regeltjes en wetjes de politiek bedenkt. ” En een ander reageert: „Prostitutie moet je niet verbieden maar controleren net zoals elke andere bedrijfstak. Niet de hele sector, maar de illegale uitwassen moeten bestreden worden.”

Het merendeel (87%) is bang dat er juist nóg meer vrouwen in de illegaliteit terechtkomen op het moment dat betaalde seks verboden wordt. „Prostitutie is van alle tijden en zal ook altijd blijven bestaan. Als je het verbiedt, verdwijnt het ondergronds en raak je alle zicht kwijt. Reguleren en controleren is beter. Uitbannen doe je het toch niet.”

Sommigen wijzen op een behoefte in de samenleving. „Mensen die normaal naar een prostituee willen (vrijgezellen, ouderen e.d.) kunnen dan nergens meer terecht maar hun behoefte aan seks zal niet verdwijnen.” Ook denken velen aan bepaalde risico’s. „Als prostitutie verboden zou worden, is geen vrouw in Nederland meer veilig op straat.” En: „Bij een verbod schieten de cijfers van verkrachtingen als een pijl omhoog”, verwacht een respondent.

Veel deelnemers (76%) zijn ook ervan overtuigd dat de meeste prostituees vrijwillig kiezen voor dit beroep. „Er wordt door sommige mensen zo neerbuigend gedaan over prostituees maar waarom?”, vraagt een deelnemer zich af. „Deze vrouwen (en mannen!) doen dit werk vaak met plezier. Er komt meer bij kijken dan alleen seks hè? Soms is het ook een sociale functie, een praatje, aandacht...”

Dat beaamt een ervaringsdeskundige. „Ik ben een oud-prostituee en heb mijn beroep decennialang met intelligentie en vreugde uitgevoerd. Want we zijn niet achterlijk, hoewel we wel vaak zo worden neergezet. Ik heb goed geboerd in mijn tijd, 20.000 gulden per maand was normaal. Daar ga je geen ander lullig zaakje voor opzetten.”

Wel pleiten velen voor betere regulering van de sector en hogere straffen bij misstanden. „Handhaving is het enige middel om prostitutie te reguleren. Maar de grote jongens die de prostitutie in handen hebben, zijn niet onder de indruk van de straffen en al helemaal niet van de minieme kans dat er daadwerkelijk gehandhaafd gaat worden”, aldus een respondent.

„Prostituees moeten veel beter beschermd worden”, stelt ook een ander. „Betrek prostituees bij het maken en de uitvoering van beleid. Er moet veel beter gecontroleerd worden op illegaliteit en naleving van wet- en regelgeving. Mensenhandel moet zwaar bestraft worden. Internet en sociale media zijn een platform voor exploitatie van mensenhandel en seksueel misbruik.”

Onder de voorstanders van een prostitutieverbod (9%) worden God en de bijbel veelvuldig aangehaald. „Prostitutie moet verboden worden, niet alleen voor de gelijkwaardigheid van man en vrouw, maar ook omdat God het verbiedt.” En een ander meent: „Seks zonder liefde is het gedrag van dieren. Het wordt tijd dat we daarmee stoppen.”