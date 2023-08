Brief 3: ’Werkend Nederland wordt uitgeknepen’

Als per 1 januari de brandstofprijzen door het dak gaan, wordt de werkende man die onder of net modaal verdient verder op achterstand gezet ten opzichte van de thuisblijvende uitkeringsgerechtigde.

Weer wordt het ontmoedigd om vanuit een uitkeringssituatie aan de slag te gaan. Als bewezen is dat een uitkeringsgerechtigd gezin met kinderen en alle toeslagen 1900 euro netto per maand te besteden heeft en dit wordt afgezet tegen wat een auto per maand extra kost als forens met 30 kilometer per dag aan reiskilometers, dan is de conclusie snel gemaakt.

Er zijn niet zo veel normale banen die het de moeite maken om +/- 150 uur per maand te werken om vervolgens 600 á 700 euro extra over te houden. Werkend Nederland wordt nog verder uitgeknepen.

C.J. van Mook, Made

