’Vertrek Rutte erg jammer’

Straks zijn we overgeleverd aan de ’klimaatfanaten’ en partijen die asielzoekers geen strobreed in de weg leggen. Iedereen weet dat hier alles kan en mag. Er zijn veel te veel partijen in ons kleine land. Dan is het bijna nooit mogelijk om een stabiel kabinet te vormen. Waarschijnlijk een utopie maar een coalitie van VVD, BBB en PVV zou geweldig zijn. Als D66 en GroenLinks/PvdA eventueel aan de macht komen is ons land ten dode opgeschreven. Dan zitten we vast aan de klimaatpaus (lees: Timmermans) in Europa. Hopelijk vindt de VVD een nieuwe, goede leider.

A. van den Berg, Breda