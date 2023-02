Brief 3 ’Overheid faalt op belastinggebied’

Verlagen van de belastingdruk is complex, het verlagen van de BTW op producten en dienstgen is ook ingewikkeld, stelt bewindsvrouw Van Gennip. En zo kletsen we maar verder, stelt J. Prins.

Als je iets doet, moet je het ook weer kunnen rechtzetten. Kan je dat niet, dan ben je geen knip voor de neus waard. En dan bedoel ik niet de knip van de burgers want die is leeg omdat ze al jaren bij de neus worden genomen door ons belastingsysteem.

J. Prins, Sliedrecht

