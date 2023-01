’Geschiedenis belangrijk schoolvak’

Dat het met onze kennis wat betreft de geschiedenis slecht gesteld is bewijzen onze volksvertegenwoordigers en kabinet dagelijks, vindt J.C. Rosmolen.

Weinig is geleerd uit het verleden, zelfs van honderd jaar geleden is de kennis bedroevend. Jonge kandidaten in het tv- programma De Slimste Mens falen in hun historische kennis en dit moet dan ook een wake up call zijn om het vak geschiedenis prominenter op onze scholen te onderwijzen. Niet voor niets is ervaring uit het verleden de beste wijze om dezelfde fout niet nogmaals te maken.

J.C. Rosmolen, Bleiswijk