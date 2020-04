’Omgangsvorm funest voor voetbal’

Als dit dan bijvoorbeeld ook bij voetbal gaat tellen dan krijgen we veel doelpunten te zien. Geen mandekkers meer, geen muurtjes bij vrije trappen en geen shirtje trekken bij hoekschoppen! En bij een doelpunt niet meer over elkaar heen duikelen maar gepast afstand nemen. Oh ja, de tribunes blijven ook halfleeg. Het wordt een kwestie van gewenning!

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela