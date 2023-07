Uitslag Stelling: ’Rutte te lang doorgegaan’

Een kleine meerderheid (52%) spreekt zijn waardering voor Rutte uit. Een reactie: „Rutte heeft keihard gewerkt en hij werd wereldwijd enorm gewaardeerd. Helaas heeft Nederland niet beseft dat er moeilijk een opvolger met zo’n enorme drive te vinden zal zijn.” Een andere respondent noemt hem ’de juiste premier in moeilijke tijden’. Een minder enthousiaste stemmer: „Fouten maken kan, maar constant liegen, draaien en bedriegen niet. Niet geschikt voor zijn functie.”

Respondenten zijn verdeeld over het succes van de politieke loopbaan van Rutte. Evenveel respondenten noemen hem een belangrijke bewindsman als een overlevingskunstenaar. Een kritische deelnemer stelt: „Onder Rutte is het land afgebroken, het is onherkenbaar veranderd.” Een andere stemmer stelt juist: „Een van de beste politici die Nederland heeft gekend. Rutte was een politiek kunstenaar die mensen kon verbinden.”

Over wie Rutte zou moeten opvolgen als VVD-leider, zijn de meningen verdeeld. Veel respondenten geven aan dat een opvolger vinden een moeilijke klus gaat worden. „Die zal het heel moeilijk krijgen, er is geen betere debater te vinden”, schrijft iemand.

Gepresenteerd met drie opties, is demissionair minister Dilan Yeşilgöz volgens de respondenten de meest voor de hand liggende keuze, gevolgd door voormalig VVD-politicus Klaas Dijkhoff. Van fractievoorzitter Sophie Hermans denkt slechts 3% van de deelnemers dat zij geschikt is om Rutte op te volgen als liberale leider.

Deelnemers zijn verdeeld over de beweegredenen van Ruttes vertrek. De helft denkt dat hij na zo’n lange tijd in Den Haag ’opgebrand’ is geraakt. Veruit de meeste respondenten denken echter dat Rutte aangevoeld moet hebben dat het moeilijk zal worden om nog een verkiezing te winnen. Ook denkt driekwart dat voor Rutte een internationale baan is weggelegd, terwijl slechts 11% denkt dat dit niet het geval is. Op de vraag welke internationale baan het beste bij Rutte past, denken de meeste respondenten EU-voorzitter, gevolgd door een diplomatieke baan en NAVO-baas. Een stemmer: „Hij was een goede en betrokken premier, maar niet altijd betrouwbaar. In Europa ligt wel zijn toekomst.”

Hoewel de helft van de stemmers waardering voor Rutte uitspreekt, vindt driekwart dat hij de afgelopen jaren grote fouten heeft gemaakt op belangrijke dossiers zoals asiel, wonen en landbouw. Een kritische respondent: „De toeslagenaffaire is voor duizenden mensen iets verschrikkelijks geweest en deze is nog niet opgelost. Groningen is een grote puinhoop. Het stikstofdossier is alleen in Nederland een groot probleem.” Een andere stemmer: „In crisistijd was hij er: MH17, coronapandemie enzovoort, maar hij heeft ook verkeerde keuzes gemaakt wat betreft het uitkleden van publieke zaken, de toeslagenaffaire en Groningen.” Veel stemmers geven aan dat Rutte vooral de laatste jaren een dalende trend liet zien. Een stemmer: „Hij is net een periode te lang doorgegaan.” Een andere stemmer is het hiermee eens: „Hij heeft het goed gedaan, maar had eerder moeten stoppen.”