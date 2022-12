Snel over op groene waterstof

Die accu’s geven straks een enorme berg niet recyclebare afvalstoffen. En de elektriciteit die we nodig hebben om al die auto’s te laten rijden is niet duurzaam op te wekken zonder gebruik te maken van niet recyclebare zonnepanelen en windmolens. We willen de aarde behouden voor ons nageslacht maar zadelen hen wel op met een uitgeputte aarde en niet recyclebare materialen. Laten we voor onze energie snel overstappen op groene waterstof en daarmee onze wereld sparen.

Ad van Driel, Renswoude