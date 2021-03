Brief 3: ’Van Rossem niet enige die voordringt’

Premium Binnenland

Waarom veel landen tijdelijk stoppen met AstraZeneca, maar de Belgen en Duitsers gewoon doorprikken

Steeds meer landen in Europa trappen op de rem bij het toedienen van het AstraZeneca-vaccin. Er zijn zorgen over mogelijke bijwerkingen, nu in korte tijd enkele mensen zijn overleden nadat ze het middel hadden gekregen. Een mogelijk verband is echter nog niet aangetoond.