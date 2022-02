Brief 2: ’Stikstofbeleid even opschorten’

Bekijk ook: Uitstoot stikstof legt bom onder woningbouw in Randstad

Bouwen we voor 2030 minstens 500.000 huizen bij en gooien we daarna de kolen op het vuur (o sorry) om ons te richten op de stikstofaanpak. Kunnen al die projecten die nu stil liggen, afgemaakt worden. Kom op, mevrouw Christianne v.d. Wal, Rob Jetten en Hugo de Jonge: aan de slag, samenwerking aub ook al zijn jullie van een andere partij!

Anna-Marie Wesseling, Monnickendam

