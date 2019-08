Brief 2: ’Drugsbestrijding pappen en nathouden’

In Hongarije zijn twee Nederlandse jongemannen aangehouden, omdat ze drugs verkochten op het muziekfestival Sziget. Ze riskeren levenslange gevangenisstraf. Een van de twee is een atleet.

Al eerder was een atlete aangehouden in Duitsland, ze probeerde 50 kg crystal meth en xtc het land in te smokkelen. Ze belandde in de cel.

Dit is slecht voor het Nederlandse sportimago. De atletiekunie is verbijsterd. In Nederland worden drugs gedoogd. In andere EU-landen kent men die term niet.

Chemische drugs zijn big business. Jaarlijks produceren Nederlandse criminelen 614 miljoen gram amfetamine, 972 miljoen xtc pillen in illegale laboratoria. Dit is een voorzichtige schatting. Straatwaarde 18,9 miljard euro. Afval dumpt men in de natuur.

Het kabinet zegt de illegale drugsindustrie en de verstrengeling van onder- en bovenwereld krachtig te gaan bestrijden. Men heeft jaarlijks 10 miljoen euro ter beschikking. Voor criminelen is dat ’klein bier’.

Het blijft pappen en nathouden.

Wilma Beskers, Borculo

