’Vindicat-studenten liever in quarantaine’

Echter nu komen ze allemaal tegelijk terug en bestaat het risico op een grote uitbraak in de tot nu 'schone' provincie Groningen. Gelukkig heeft het RIVM het allemaal onder controle. Zeggen ze, terwijl Nederland de grootste stijging in besmettingen heeft ter wereld. Misschien die studenten toch even twee weekjes in quarantaine?

Rob de Jonge

Westervoort