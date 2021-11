Uitslag Stelling: ’Scholen beter even dicht’

Een stemmer vindt het niet eerlijk: „Het basisonderwijs is de grootste bron van besmettingen. Waarom mag dat dan wel openblijven en de horeca bijvoorbeeld niet?” Een respondent geeft de schuld van alle besmettingen vooral aan de ouders van kinderen op de basisschool: „Ouders passen zich niet aan, laten kinderen met een snotneus of lichte griepverschijnselen naar school gaan. Zij gaan lekker werken en laten de school met de problemen zitten. Daarbij volgen ze de adviezen om niet mee te gaan naar de lokalen niet op.”

De meeste respondenten zijn het ermee eens dat de lockdowns van de afgelopen anderhalf jaar veel schade hebben veroorzaakt bij kinderen. De meerderheid gelooft echter dat het online geven van onderwijs net zo effectief kan zijn als ’live’ onderwijs in de klas.

Een reactie: „Je legt wel een heel hoge druk op kinderen, als je zegt dat zij de samenleving moeten ’redden’ van corona. Zij zijn door leer- en ontwikkelingsachterstanden uiteindelijk zwaar de dupe. Wij gaan daar in de toekomst nog veel van merken. Nu zitten er al veel studenten en leerlingen thuis met depressieve klachten.”

Een meerderheid gelooft dat online onderwijs geven voor leraren een heel lastige klus is. Voor de bescherming van medewerkers in het onderwijs, zouden zij met voorrang een boosterprik moeten kunnen krijgen, zo meent de meerderheid van de stemmers.

Een docent uit het mbo: „Ik ben gevaccineerd, maar sta voor klassen waarin een groot deel van de studenten niet is geprikt. Het liefste zie ik mijn studenten live, en op school les is voor hen ook echt beter. Maak van 2G de norm in het onderwijs en laat de niet-gevaccineerden thuisblijven. Dat is veiliger voor mij en mijn collega’s.”

Als het onderwijs moet openblijven, dan kiezen de meeste respondenten voor het doorgaan van alle typen onderwijs, inclusief mbo en hoger onderwijs. Een respondent is er een voorstander van alleen leerlingen en studenten toe te laten die geprikt zijn. „Dat zou dus betekenen dat basisscholen dicht moeten, maar dat het voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs toch door kunnen gaan.”

Een minderheid is voor het onbeperkt toegankelijk houden van de scholen, wat inhoudt dat er geen coronatoegangsbewijs of -testen gedaan hoeven worden. Een voorstander: „Natuurlijk moet het onderwijs toegankelijk blijven voor iedereen, ongeacht of diegene een prik heeft gekregen.”

Twee derde is voorstander van een verlengde kerstvakantie. Die gaat in op 24 december, maar zou vervroegd kunnen worden. Volgens een respondent maakt het toch niet zo heel veel uit: „Zoveel onderwijstijd gaat er niet verloren. Sinterklaas- en kerstvieringen kosten ook veel tijd.”

Deze week werd ook bekend dat het Pfizer-vaccin is goedgekeurd voor kinderen onder de elf jaar. Een meerderheid vindt het een goed idee om jonge kinderen ook te laten inenten. Een deelnemer: „Schiet op met dat Pfizer-vaccin voor kinderen en geef hun ouders en onderwijsmedewerkers die booster. Maar ons kabinet gaat waarschijnlijk weer te lang wachten met het maken van keuzes.”