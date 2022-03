’NAVO moet ingrijpen’

Want de beelden van gedode burgers waaronder veel kinderen gaan door merg en been. Ook de enorme vluchtelingenstroom stemt treurig en wordt binnenkort onhoudbaar. Rusland tart alle mensenrechten en ja dat vraagt vroeg of laat om een militaire reactie van de NAVO. Die kan wat mij betreft niet snel genoeg komen, want het leed is straks niet meer te overzien. Biden ziet vooralsnog niets in een nieuw militair avontuur, maar het argument dat Oekraïne geen lid is van de NAVO is ondergeschikt aan het leed en de moed van het Oekraïnse volk. Ja, ook wij zullen dan lijden, maar wel voor een gerechtvaardigd doel en een betere wereld!

Bas Overmars,

Amsterdam