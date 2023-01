’Afschaffen salderingsregeling schandalig’

En evengoed blijven de zonnepaneelleveranciers nog aangegeven dat het toch voordelig blijft om ze aan te schaffen. Tja wat wil je, ook zij zijn de dupe hiervan en staat hun bedrijf op de tocht, want wees nou eerlijk wie laat zich nu nog langer bedonderen door onze overheid? Ik denk dat wij na de afschaffing van deze regeling of een accu gaan aanschaffen of als dit niet mogelijk is de zonnepanelen uit gaan zetten. Want om nu gratis energie te gaan leveren aan de energiemaatschappijen zodat de burgers het dan weer duur (inclusief alle belastingen erop) terug kunnen kopen is toch echt de wereld op zijn kop.

Rita Spee,

Harlingen