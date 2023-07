Ruzies en racisme bij Bij1 waarschuwing voor sektarische samenleving

Met het vertrek van de twee overgebleven raadsleden van Bij1 is deze partij niet langer vertegenwoordigd in de Amsterdamse gemeenteraad. In de stad waar het vijf jaar geleden allemaal begon, hebben afgunst, machtsspelletjes en racisme de partij gesloopt. Tot zover de politiek van radicale liefde en radicale gelijkwaardigheid.