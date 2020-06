’VS trekt al 75 jaar de kar’

Men is steeds te gierig geweest om de afgesproken bijdrage van 2% BNP te betalen, minister Ank Bijleveld vertelde afgelopen week nog aan de Telegraaf dat ons land dat niet voor 2023 ging doen. Nee, evenals diverse andere wanbetalers blijven wij teren op de zak van Amerika. Die trekt al 75 jaar de kar en betaalt ook het grootste deel van de centen in keiharde dollars.

De hele EU schrikt zich lam omdat eindelijk een president aan het roer staat die ook doet wat hij zegt, hij waarschuwde bij zijn aantreden dat we te weinig bijdragen en thans straft hij de zaklopers af die dat een cadeautje voor Poetin noemen.

Het belang van VS-basis in Duitsland is altijd onderkent, maar hoe gek kan je zijn. De aap komt uit de mouw want het is nu duidelijk dat wij door de krachteloze EU, die een eigen leger voorstaat, het moeras worden ingetrokken.

Militaire analisten en generaals weten hoe de vlag er bijstaat maar de politiek koos voor zuinigheid en luistert niet naar de militairen, die worden door hen betaald en volgen de orders op.

Rob vd Broek,

Amstelveen