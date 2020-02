Brief 3: ’Keijzer zegt wat mensen willen horen’

Ze is opeens de mening toebedeeld dat er een rem op de immigratie moet komen. Er is inderdaad een onderzoek waarvan de uitkomst is dat 65% van de bevolking ook vindt dat er een rem op immigratie moet komen.

Opeens zal zij in de talkshows te zien zijn om haar standpunt uit te leggen en te verdedigen. Zeg maar een half jaar geleden was er nog geen sprake van, wellicht zaten we toen nog op 49%.

Alle Tamminga, Vries

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: