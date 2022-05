Premium Het beste van De Telegraaf

Column Kitty Herweijer De versleten taboewereld van Eva Jinek

Door Kitty Herweijer

Er zijn in Nederland niet zo heel veel slimme mediavrouwen om tegenop te kijken. Vanaf dag een is Eva Jinek een voorbeeld: intelligent, goed gebekt, knap en grappig. Ik herinner me hoe ik haar als vroege twintiger op tv politici van stevige repliek zag dienen in haar perfect gestylde, chique kleding. Of hoe ze in haar eigen show Mart Smeets afbekte toen hij haar betweterig de les begon te lezen over presentatievaardigheden. Top tv. On-Nederlandse allure zagen we, want in Nederland kenden we toch voornamelijk vooral het vrouwtype ’Koffietijd’.