Harbers moet op zoek gaan naar ruimte voor nieuwe projecten

De bereikbaarheid van landelijke gebieden komt verder onder druk. Nieuwe dienstregelingen van het streekvervoer laten zien dat het aantal verbindingen in de regio afneemt. En dat terwijl een deel van de bewoners afhankelijk is van het openbaar vervoer voor het bezoeken van basale voorzieningen als pinautomaten, maar ook banken en postkantoren. De laatste jaren zijn in hoog tempo filialen gesloten waardoor ze niet meer om de hoek in de eigen kern liggen.