’CDA wil macht behouden’

In de film The Godfather komt dat thema ook steeds terug. Wie zich niet naar de CDA partijtop-discipline schikt, die wordt – net zoals Pim Fortuyn – voor ’nazi’ uitgemaakt… dat is namelijk de snelste manier om iemand uit de weg te ruimen. De partijtop denkt in de eerste plaats aan het CDA, pas daarna aan het land, las ik vervolgens als laatste uitspraak van Wopke Hoekstra over de crisis in zijn partij. Lekkere partij, dacht ik opnieuw.

Als het CDA de macht maar houdt, dan is dat zeker goed voor het land?

J. v/d Brandeler,

Eemnes