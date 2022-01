Premium Het beste van De Telegraaf

Tijdelijke pensioenregeling is niet meer dan fopspeen om in het gevlei te komen bij ouderen

Veel gepensioneerden krijgen er dit jaar geen cent bij van hun pensioenfonds. Ondanks prima rendementen staan vele fondsen er nog zo belabberd bij dat een hogere uitkering niet mogelijk is. Het is een bittere pil voor de ouderen, want de prijzen lopen wél hard op. Zoals het kabinet ook al berekende, gaan die ouderen koopkracht verliezen.