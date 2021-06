’Oranje houdt zich te veel met randzaken bezig’

In plaats van zich in te laten met dubieuze bewegingen als BLM of de LHBTI, de nieuwste auto’s of horloges, zouden ze beter eens wat kunnen gaan trainen. Zodat ze in staat zijn een goede pass over twintig meter te geven. Wat een wanvertoning.

Ook typisch Nederlands, die adoratie, dat overschatten van ons voetbalniveau. Ons oranje legioen werd volkomen voor gek gezet. Te genieten was er later van de Belgen. Echte profs, maar die worden ook niet op de troon gezet of worden daar documentaires van gemaakt.

Bert Osendarp, Irechek