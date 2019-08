Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken reageerde vanuit de onderbuik toen hem de vraag werd gesteld, zoveel is wel duidelijk. De aanleiding was het Amerikaans-Deense gekrakeel over Groenland en de vraag luidde of de minister geneigd zou zijn te overwegen om ons land, of deelgebieden daarvan, te verkopen aan Donald Trump mocht deze interesse hebben.