De Kwestie: Naakt in kinderprogramma goed of schadelijk?

De makers hopen op die manier bij kinderen onzekerheid over hun eigen lichaam weg te nemen. Nog voor de uitzending lopen de gemoederen hoog op, tot in de Tweede Kamer aan toe. Want: kan dit wel?

Ook kunstenares Phil Bloom – 54 jaar geleden de eerste volledig naakte vrouw op tv – en opvoedkundige Marina van der Wal zijn het met elkaar oneens.

Wat vindt u? Is naakt in een kinderprogramma een goed idee, of nog een brug te ver? Praat mee en reageer onderaan dit artikel.