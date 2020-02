Momenteel misschien wel maar er komt een moment dat, ja wie anders, de Belastingdienst zegt: we gaan de bpm invoeren en er moet wegenbelasting worden geheven! Niet? Nou, reken maar van wel. Ik kocht in 2011 een Citroen DS 3 diesel. Bpm-vrij en wegenbelasting-vrij want diesel is zo’n schone brandstof, dat moest aantrekkelijk worden. Drie jaar later was diesel ineens niet meer zo'n schone brandstof en moest ik €280 per kwartaal wegenbelasting betalen.

Ook deze regering, weer onder Rutte, is (nog steeds) niet te vertrouwen. Het zijn hier de minderheden die hier de dienst uitmaken, op alle gebied, en de slapjanissen in Den Haag haken er graag op in als de accijnzen en belastingen verhoogd kunnen worden. Dus kopers in spe voor een e-auto: bezint eer ge begint.

WH van Ottele