’We komen er samen wel uit...?’

Ik hoor het nog ’we komen er samen we uit’, wat een loze kreet was dat. Het had beter kunnen zijn ’je doet wat ik wil, anders...?’. De KWF moet ook stoppen met reclame op tv: ’je kunt op meer plekken rookwaar kopen dan brood’. Zij vergeten te melden dat drank op meer plekken gekocht kan worden dan rookwaar.

Het verstoppen van rookwaar achter deurtjes met allemaal dezelfde verpakking, waarom? Als het achter een deurtje zit, zie je het al niet.

En als laatste een ’rookvrije generatie’. Ha, ha, nee we nemen nu pillen, snuiven coke of lachgas, we blowen ons een psychose, zuipen onszelfzelf in een coma. Daar zitten wij echt op te wachten...

Alfred Kerkvliet, Hillegom