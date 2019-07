’Sticker boerkaverbod in ov’

Iemand die de bus, trein, tram of metro instapt met een boerka of desnoods behangen met explosieven kan gewoon instappen zolang hij of zij een geldig vervoersbewijs kan tonen? Staat er iemand ook met een geldig vervoersbewijs met een ijsje, drank of etenswaren te wachten dan kan deze wel geweigerd worden en wordt door de ov-chauffeur op de sticker gewezen dat eten en drinken verboden is. Dus bij het instappen van het ov overal een afbeelding vaneen boerka en een helm met een kruis erdoor op de deur en het probleem is opgelost.

J. Fransen, Nuland